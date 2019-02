El gobierno fueguino restringió la actividad pública por la ola de calor

El gobierno de Tierra del Fuego restringió la asistencia de empleados públicos a las distintas dependencias del Estado para la jornada laboral de hoy, debido a la ola de calor que se vive en la provincia y que ayer a la tarde alcanzó valores récords de temperatura, con 30,8 grados en la ciudad de Río Grande y 28 grados en Ushuaia, confirmaron fuentes oficiales.La gobernadora fueguina Rosaba Bertone instruyó “a las dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada para que arbitren las medidas necesarias a fin de establecer un régimen de guardias mínimas rotativas”.Voceros del gobierno explicaron que en términos administrativos “no se trata de un asueto”, ya que la planta política cumplirá funciones normalmente y las guardias “garantizarán los servicios mínimos sin afectar el normal desenvolvimiento de la actividad estatal”.Las fuentes aclararon que la medida obedece a las “temperaturas récord y extraordinarias que desde el día de ayer vive la provincia y que se pronostican se mantendrán hasta hoy”.Según agregó un comunicado oficial, “las particulares condiciones edilicias de las dependencias públicas fueguinas (preparadas para ser calefaccionadas y no para enfriarse) no permiten templar los ambientes acorde a éste inusual clima”.En ese sentido, mencionaron la existencia de “diferentes casos” en que la ola de calor “afectó directamente la integridad física de los trabajadores y concurrentes a las diversas dependencias públicas”.Las autoridades puntualizaron que la restricción no alcanzará a las entidades públicas financieras, ni a las actividades que desarrollan actualmente las colonias de verano dependientes del gobierno provincial.Por su parte el municipio de Ushuaia informó que no adherirá a la disposición del gobierno, por lo que la actividad será normal en ese ámbito.Fuentes municipales dijeron que “solamente en los casos puntuales de algunos edificios se autorizará a los empleados a retirarse antes del horario de finalización de la jornada laboral, si la situación así lo amerita”.El calor hizo que cientos de fueguinos y turistas se volcaran masivamente a lugares de esparcimiento al aire libre, y muchos de ellos llegaron para tomar sol y para bañarse en aguas del Canal Beagle.