Habilitaron un desvío de la ruta 41 a Lago del Desierto para reparar un puente

"El puente no se puede reparar en dos o tres días como calculábamos, porque al romperse los soportes hay que levantarlo, sacar, hormigonar, volver a calzarlo, un trabajo que va a llevar entre diez y quince días por lo que fue habilitado desde ayer un desvío”, dijo hoy a Télam Francisco Anglesio, presidente del organismo provincial.Vialidad provincial tomó conocimiento el jueves de que había cedido un gavión o pilar del puente sobre el arroyo El Puestero, que se había inclinado. “Cuando se analizó la situación entendimos que había que levantar el puente y construir nuevos gaviones, para lo cual necesitamos una máquina de otra dimensión de la que llevamos inicialmente desde Los Antiguos, que es muy grande y salió hoy desde Río Gallegos otro carretón para llevar la máquina para levantar el puente, una obra que empezaremos el lunes”, precisó el funcionario.Anglesio informó que en la emergencia “se trabajó todo el viernes en la habilitación del tránsito por un desvío" que quedó finalizado en la tarde del sábado. “Lo que no podían entender los vecinos, los prestadores de servicios es que esto fue una emergencia, que cortamos el paso por seguridad, porque el puente se podía caer”, agregó.El funcionario explicó que “a partir de ahora no podrá ingresar a la zona ningún vehículo que supere las seis toneladas, que es la resistencia de los puentes”.