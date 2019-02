El cáncer de pulmón, el colorrectal y el de mama, son los más letales en Argentina

Las últimas estadísticas muestran que 14 personas por hora son diagnosticadas con cáncer en el país, donde la incidencia de la enfermedad es media-alta respecto al nivel mundial, ya que se se registran 212 cuadros positivos por cada 100.000 habitantes.El INC precisó que los porcentajes de casos son similares en ambos sexos: 269 diagnósticos nuevos por año por cada 100.000 varones y 290 por cada 100.000 mujeres, mientras que según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), el 6,8% (7.600) de los diagnósticos locales "están vinculados con la obesidad"."La obesidad, el sedentarismo y una dieta escasa en frutas y verduras son factores de riesgo, porque generan cambios hormonales que propician el desarrollo de algunos tumores", explicó Celeste Díaz, especialista en oncología clínica del INC, ante la consulta de Télam.Sobre los tipos de cáncer vinculados con la obesidad, precisó que son aquellos del tubo digestivo, como el colorrectal, y los ginecológicos, en el caso de las mujeres en edad menopáusica.Sobre la mortalidad, el INC detalló que el cáncer de pulmón, ubicado en el primer puesto, genera 10.662 defunciones al año, es decir, el 16% de las muertes por esa enfermedad en ambos sexos, mientras que representa el 19,2% del total en varones.