Un escalador japonés se accidentó en la cara oeste del Fitz Roy, donde intentan llegar rescatistas

El intendente del parque nacional Los Glaciares, Germán Solveira, explicó a Télam: “Se nos informó esto en horas de la tarde y se inició el operativo de rescate, el helicóptero llevó gente lo más próximo posible al sitio donde está el accidentado”. Al parecer el escalador de quien no se informó aún la identidad, “cayó de por lo menos unos 20 metros, no tenemos certeza porque el compañero no estaba exactamente al lado en el momento, aunque no es tan grave la cantidad de metros que haya caído sino el tipo de golpe que haya recibido”, señaló.Solveira explicó que el escalador "está colgado en una pared a varios cientos de metros del pie, por lo que resulta absolutamente complejo llegar hasta el lugar y ni que hablar estabilizar a la persona y luego sacarla”. “Es un rescate de nivel técnico muy importante”, aseguró.El rescate involucra a al menos unas 20 personas, de Gendarmería, Parques Nacionales, comisión de auxilio de El Chaltén y escaladores que “voluntariamente se ofrecen y se suman a la búsqueda”. Una cordada ya estaría en el sitio trabajando en la estabilización del accidentado, aunque aún no hay comunicación sobre si es posible su rescate, indicó.