El Ferrocarril Mitre arranca con un nuevo cronograma de servicios

ATENTI #TrenMitre modificaciones en el recorrido por las obras del nuevo viaducto de la Linea Mitre#AlertasTransito pic.twitter.com/EM0cgd0gO0 Estado del Transito #AlertasTransito (@AlertasTransito) 1 de febrero de 2019

El tren de la línea Mitre arranca con un nuevo cronograma de servicios por las obras que se realizan en las vías de ingreso y egreso a la estación Retiro, que se mantendrá tres meses, informó Trenes Argentinos Operaciones.El ramal Tigre circula con un servicio reducido entre la terminal (Tigre) y la estación Nuñez, pero ofrece dos alternativas de colectivos para continuar con los trayectos, bajando en la estación Rivadavia, una de las cuales une Rivadavia con Juan B. Justo, del ramal Mitre, que llega hasta Retiro.En el trayecto de este colectivo habilitado por Trenes Argentinos está contemplado que haga una parada en la estación Aristóbulo del Valle (Línea Belgrano Norte) para los que prefieran esta opción, que también conecta con Retiro. La otra alternativa de colectivos que pueden tomar los pasajeros del ramal Tigre es la que los conecta desde Rivadavia con Belgrano C.En esta etapa, también se introdujeron cambios de andenes en Retiro para los ramales José León Suárez y Mitre (ramal Mitre), ya que el de Tigre no llega a Retiro.Las formaciones del ramal Suárez, que utilizaban hasta ayer los andenes 4 al 6, desde hoy tienen asignados los andenes 3 y 4, mientras que las del ramal Mitre, que salían y llegaban por las plataformas 4 y 5, lo hacen desde ahora por la 1 y 2.Además, el ramal Suárez suma 5 minutos entre la salida de un tren y otro por lo tanto la frecuencia será cada 20 minutos en lugar de 15.En tanto, el ramal Mitre no alteró su frecuencia y el ramal Tigre no se verá afectado por el momento, aunque dentro de algunas semanas sí sufrirá cambios.