Un estudio alerta sobre el peligroso comportamiento de los peatones

SE PREDICA CON EL EJEMPLO!

Este no es el lugar para detenerse con el semforo en rojo. Las infracciones de la autoridad de control generan sensacin de impunidad y su prdida de respeto. Av. Congreso y Donado.#seguridadvial #controles #policiadelaciudaddebuenosaires pic.twitter.com/DLuYZeeR7c OVILAM (@OVILAM_SV) 31 de enero de 2019

No respetar los semáforos ni la senda peatonal o los cruces en esquinas, avanzar de manera distraída en las avenidas o calles y no detenerse en las aceras, son comportamientos habituales pero peligrosos de los peatones en la ciudad de Buenos Aires, según un estudio de la ONG Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam)."Un 14 por ciento del total de peatones se distrae mirando el celular y un porcentaje similar cruzan la calle sin mirar, mientras un 18 por ciento no respeta los semáforos y un 9 por ciento no atraviesa por la senda peatonal", explicó hoy a Télam el director de Ovilam, Fabián Pons, en base al informe realizado en 2018 sobre un relevamiento en diez esquinas porteñas.Las estadísticas oficiales sobre muertos en siniestros viales en Argentina son elocuentes, con 5.611 víctimas mortales en 2017, universo en el que los peatones ocupan el tercer lugar, con 553 decesos.