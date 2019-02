El hotel Las Naciones, ubicado en el centro porteño y que este viernes sufrió un incendio, no está registrado en ninguna de las entidades de hoteles de turismo, fue objeto de clausuras por explotación sexual, alquila cuartos en forma permanente y también recibe turistas, quienes en los últimos años dejaron numerosas calificaciones negativas.Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT), su titular, Aldo Elías, aclaró a Télam que Las Naciones "no está afiliado a la Asociación de Hoteles de Turismo desde hace unos cuantos años" y que "no opera como un hotel tradicional".A fines de 2014 fue objeto de un allanamiento de parte de la Justicia Federal, que culminó con la clausura de 37 de esos cuartos que estaban alquilados en forma permanente, por el delito de explotación sexual de mujeres víctimas del tráfico de personas.