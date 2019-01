El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, criticó este miércoles a las empresas distribuidoras de electricidad por los cortes de los últimos días y afirmó que "no es justo que se apliquen más aumentos por un servicio deficiente".“Desde el lunes más de 200.000 usuarios de Edesur sufrieron cortes de luz. En muchas ciudades algunos continúan sin servicio y por eso pedimos a la empresa que nos informe las zonas afectadas por los cortes y los usuarios sin suministro”, enfatizó Lorenzino en un comunicado.“Las empresas distribuidoras de electricidad cobran una tarifa exorbitante y aun así no pueden brindar un buen suministro. No es justo que se apliquen más aumentos por un servicio deficiente”, criticó.