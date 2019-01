Hantavirus: internan en terapia intensiva a un recluso del penal bonaerense de Magdalena

Un recluso que cumple condena en la Unidad Penitenciaria Nº 28 de la localidad bonaerense de Magdalena contrajo hantavirus, por lo que debió ser internado en terapia intensiva, pero fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense indicaron hoy que "se reforzó la fumigación" y "no existe un pabellón en cuarentena".El interno enfermo, Rubén Gómez, de 40 años, "está con asistencia respiratoria mecánica y respondiendo al tratamiento" para curarse de la enfermedad que transmiten ratones infectados, dijo a Télam el director de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa.El hombre, que había sido atendido inicialmente en la unidad sanitaria del penal, donde los análisis confirmaron el contagio de hantavirus, se encuentra en terapia intensiva del hospital San Juan de Dios de la ciudad de la Plata, informó Insúa.Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a Télam que "desde hace tiempo se viene implementando un plan de fumigación y desratización que no existía anteriormente" y que a partir de este caso "se reforzó la fumigación de todas las áreas".Aclararon, no obstante, que "no existió ni existe ningún pabellón en cuarentena" y que las actividades dentro del penal "se llevan a cabo con total normalidad".