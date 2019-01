Electrodependientes denuncian transtornos por los cortes en el área metropolitana

"Mi hijo no come desde hace 17 horas porque la máquina de infusión enteral por la que se alimenta funciona a electricidad, igual que el respirador artificial, el aspirador de secreciones y el colchón antiescaras", explicó a Télam Edith González."Para los papás esto es algo desesperante porque ves que a tu hijo le falta el aire y no podés hacer nada más que respiración manual, como hicimos toda la noche mientras esperábamos el grupo electrógeno", agregó."Es la primera vez que se corta por tanto tiempo y en Edesur me decían que tengo que esperar, pero él no puede esperar", dijo.Voceros de esta empresa aseguraron a Télam que ya estaba en camino un grupo electrógeno para los González, pero aclararon que "si no están en el registro, para la empresa es muy difícil ocuparse de estos casos".La familia recibió el artefacto sobre las 13 de hoy, cuando ya habían sido asistidos por uno de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADE).El presidente esta institución, Mauro Stefanizzi, aseguró a Télam que entre ayer y lo que va de hoy llevan registrados "al menos 50" casos de familias electrodependientes sin luz y "ninguno de ellos" cuentan tampoco con la fuente alternativa de energía (FAE) a la que les da derecho la ley de Electrodependientes y que debe ser provista por las empresas, previa inscripción en el registro y verificación de la instalación hogareña.Cerca de las 14, 39.192 personas estaban sin luz en ciudad y Gran Buenos Aires, el 75,4 por ciento de los cuales corresponden al área correspondiente a Edesur, según la página del ENRE.