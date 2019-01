Una caída de gmail afecta a usuarios en Argentina, EEUU y otros países de Europa y Asia

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, se encuentra caído desde hace un par de horas para usuarios de varios países, entre los que se encuentran la Argentina y Estados Unidos, por un inusual error conocido como 404, aunque desde la empresa aseguraron a Télam que el problema “debería estar resuelto”.Las quejas, que se vieron reflejadas rápidamente con memes en Twitter, llegaron desde naciones como India, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Grecia, España, Portugal, Italia y Brasil, entre otras, aunque no se conoce el número de personas afectadas.El desperfecto se evidenció cuando los usuarios querían entrar en su cuenta y aparecía la imagen de un robot y el texto: “404 se trata de un error, no se encontró la URL solicitada en este servidor, es todo lo que sabemos”.Este tipo de problema, que no es muy común para este servicio de Google, conocido como “error 404” indica que se llegó al servidor correcto, pero éste no entiende qué es lo que se le solicita.Ante una consulta de Télam, los representantes de Google en Argentina aseguraron que “el problema con nuestros productos ya debería estar resuelto".