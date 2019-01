Evitar el alcohol, no exponerse al sol y comer liviano e hidratarse

La cartera recomienda estar atento a las declaraciones del alerta del Servicio Meteorológico Nacional y, en caso de estar ante un alerta, tener en cuenta determinadas recomendaciones para evitar un golpe de calor.Entre los consejos figura: hidratarse, esto implica tomar agua con mayor frecuencia "aún cuando no sientas sed"; evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes; consumir frutas y verduras y evitar las comidas abundantes y no realizar actividad física intensa.Para con los niños y personas mayores, la Secretaría recomienda no esperar a que pidan agua sino ofrecerles constantemente, si no es agua, ofrecer líquidos naturales; procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros; bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.En todos los casos evitar la exposición al sol, especialmente de 10 a 16 horas, luego de este horario salir con gorro y protector solar; permanecer en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en tu casa o en lugares públicos).Además, se recomienda prestar atención a signos de alerta como: sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.En los bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.La cartera sostuvo que ante la aparición de algunos de estos síntomas, hay que acudir sin demora al hospital o centro de salud más cercano.En relación a los alimentos, Salud recomendó mantener en la heladera aquellos alimentos frescos y que puedan echarse a perder debido al calor, así como verificar y controlar la temperatura y el buen funcionamiento de la heladera; arrojar a la basura cualquier alimento fresco que pueda haber perdido la cadena de frío y que tenga olor, color o textura anormales.Además, sugiere mantener los alimentos que pueden estar fuera de la heladera, en lugares limpios y frescos y al resguardo de aberturas, superficies y/o fuentes de calor; desechar alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras) que hayan estado por 2 horas o más fuera del frío y todos los comestibles enlatados cuyos envases estén abiertos, dañados o inflados.También recomendaron asegurarse de que las mascotas y otros animales tengan agua y sombra.