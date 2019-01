Más del 50% de los pacientes con epilepsia no recibe atención médica, dice la OPS

En América Latina más del 50 % de las personas con epilepsia no reciben atención médica y los cuatro medicamentos esenciales para tratar la enfermedad están disponibles en servicios especializados y no en la mayoría de los centros de atención primaria, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).La asesora regional en salud mental de la OPS, Claudina Cayetano, destacó que las personas que no reciben tratamiento “sufren crisis de forma recurrente, algo que puede afectar sus estudios, su trabajo y su calidad de vida, así como la de sus seres queridos”.Cayetano agregó que hasta el 70 % de los afectados pueden tener una vida “plena y activa” si reciben “un diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, dieta saludable y minimizando las situaciones de estrés”.