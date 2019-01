Volverán a tomar declaración al hijo de unas de las israelíes desaparecidas

La Justicia mendocina volverá a tomar declaración al hijo de una de las mujeres israelíes que permanece desaparecida desde el 12 de enero pasado por las declaraciones que realizó a los medios en el sentido de que "alguien pudo hacerle daño por venganza", informaron fuentes judiciales."Sorprende las declaraciones, lo vamos a hacer comparecer para que explique qué quiso decir", dijo a Télam la fiscal Claudia Ríos, que investiga el caso.Nicolás Gil Pereg, hijo de Lily Pereg, una de las dos israelíes desaparecidas, había contado a Télam que "alguien, que puede haber venido de Israel, fue detrás de ellas para hacerles daño, o puede ser alguien que me odia acá, en la provincia, le hizo daño a ellas para vengarse de mí"Y agregó: "De lo único que estoy seguro es de que alguien les hizo algo, porque no pueden desaparecer solas".La fiscal destacó que "nada se descarta" y reiteró que "no se entiende lo que dijo (Nicolás), si están retenidas o en qué sentido quiso decir, dado que nunca ha dicho ni lo ha mencionado".