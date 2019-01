Se cortó la luz y tuvieron que asistir de forma manual a bebés en terapia intensiva

Médicos del Hospital General San Martín de La Plata denunciaron hoy que un corte de luz de más de tres horas obligó a dar asistencia a bebés de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatología de forma manual y con linternas de celulares, ya que no arrancaron los generadores, y aseguraron que lo ocurrido podría haber terminado en una tragedia.“El corte de energía comenzó alrededor de las 21:25 de anoche y duró hasta las 0:50. Es la primera vez en la historia que sufrimos un corte tan prolongado. Los generadores no arrancaron o no transmitieron la energía, habrá que esperar los informes técnicos para saber que sucedió”, explicó a Télam Pablo Maciel, médico del Hospital San Martín y secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop).El gremio realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar sobre la "grave e inédita" situación que se vivió el hospital en el que ante la emergencia, los médicos debieron trabajar en forma manual con los bebés de la UTI de Neonatología.