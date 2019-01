Hantavirus: el marido y el hijo de la mujer fallecida en Castelli están sin fiebre

El director de Epidemiología de la provincia de Buenos Aires, Iván Insúa, informó hoy que el esposo y el hijo de Thaiz Pérez, la mujer de 34 años oriunda de Castelli que murió por hantavirus, "se encuentran afebriles", lo que consideró que "es un muy buen signo".Pablo, el esposo de Thais, y su hijo de tres años fueron internados ayer en terapia intensiva en el hospital San Martín de La Plata y en el Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente, por presentar síntomas compatibles con hantavirus.Pérez, que era hija de un médico y concejal de Castelli, falleció el sábado mientras se encontraba internada en un sanatorio privado de la capital bonaerense."El hecho de que tengan síntomas compatibles con los del hantavirus los coloca como casos sospechosos porque el grupo familiar estuvo en el predio en el que encontramos roedores que trasmiten el virus", explicó Insúa en declaraciones a Télam.El funcionario expuso que en las próximas 24 horas recibirán los análisis del Instituto Malbrán que confirmarán o no si se trata de esa enfermedad y aseguró que tanto el adulto como el niiño "están afebriles", lo que consideró "es un muy buen signo", aunque "hay que esperar a ver cómo evolucionan".Insúa dijo además que el pintor de Berisso internado también con hantavirus en el hospital San Martín "está bajo observación en terapia intensiva, sin cambios" y que continúa "en un estado reservado con un cuadro respiratorio grave"."El problema es cardiopulmonar, por lo que en terapia intensiva se busca compensar toda esa situación porque no hay un tratamiento específico para el hantavirus", subrayó.El funcionario destacó que la cepa que circula en la provincia de Buenos Aires es la Lechiguana, y que "el contagio es de roedor a persona y no de persona a persona, como en Epuyen", Chubut, donde se registró un brote a inicios de diciembre con 11 muertos y 29 casos reportados como positivos.