Científicos piden que se investigue a la universidad encargada de supervisar a He Jiankui

La comunidad científica china pidió que se investigue a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de la ciudad de Shenzhen por no supervisar "adecuadamente" a He Jiankui, quién creó los primeros bebés manipulados genéticamente para resistir al VIH de "forma ilegal", tras lo cual fue despedido de la institución.Oiu Zongqi, reconocido científico chino premiado por la Unesco, dijo en las últimas horas al diario oficial Global Times que la universidad "debería ser responsable por no supervisarlo adecuadamente" y pidió a las autoridades que investiguen "a fondo" a su equipo y a los departamentos involucrados en el experimento, según consignó la agencia EFE.La Universidad anunció en un comunicado que "rescindirá el contrato al Dr. He Jiankui y terminará su actividad docente y de investigación".La agencia estatal de noticias Xinhua publicó esta semana el resultado de estas pesquisas, llevadas a cabo por las autoridades de la provincia de Cantón (sureste) y que determinaron que He "llevó a cabo la investigación ilegalmente para conseguir fama personal y ganancias"."Dos voluntarias estaban embarazadas. Una dio a luz a las gemelas Lulu y Nana. La otra sigue embarazada. Una pareja abandonó el experimento a la mitad, y las otras cinco parejas no concibieron", señaló la investigación.