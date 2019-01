Dos plataformas para seguir los cortes de luz en el área metropolitana

El ENRE

El martes, unos 300.000 hogares del área metropolitana de Buenos Aires sufrieron cortes de energía. En dicha zona, la prestación del servicio corresponde a las empresas Edesur y Edenor, esta última fue la que informó que el apagón se debió “a una alteración por un principio de incendio en la subestación de energía de Morón”.Por la magnitud del episodio, cientos de personas subieron sus quejas a las redes sociales, y ese canal también sirvió para pedir información y monitorear el desarrollo del corte.Precisamente, para conocer el estado de los servicios de las compañías que operan en el área metropolitana, los usuarios cuentan con dos plataformas digitales que brindan, en tiempo real, dicha información.Una de ellas es el, en el que se pueden visualizar el estado de cortes de servicios de Edesur y Edenor. Los datos son suministrados por las mismas empresas y se actualizan cada 5 minutos.Otro desarrollo del ENRE, que complementa la visualización de los cortes de luz, es un mapa interactivo que geolocaliza la información en tiempo real.Otra de las herramientas que tienen los usuarios para seguir el desempeño de Edesur y Edenor es, un desarrollo particular que aporta una serie de mejoras a los datos que publica el ENRE. El proyecto busca darle mayor control a la ciudadanía en algo tan vital como es la información de un servicio estratégico en la vida cotidiana.Se Cortó, que está disponible desde 2017, utiliza los datos de la entidad pero le agrega un ingrediente fundamental para evaluar el servicio prestado por las empresas del área metropolitana. Además de publicar las tablas con la cantidad de usuarios sin suministro y el tipo de corte, la plataforma calcula e informa la variación porcentual de usuarios sin suministro cada media hora y establece un cuadro comparativo de las últimas cuatro horas.Pero lo que hace más funcional este desarrollo y más accesibles los datos recolectados es su distribución automática en la red social Twitter. Los usuarios pueden consultar la cuenta de @Se_Corto e informarse sin necesidad de ingresar a la web del proyecto o a la del ENRE.Los creadores de la iniciativa son Leonardo Santa Cruz y Gonzalo La Salvia Calió, quien le dijo a Télam que el proyecto busca “enriquecer la información socializándola al común de la gente y por otro, participar del debate público sobre la calidad del servicio”.Sobre cómo funciona el desarrollo, La Salvia explicó que el corazón de Se Cortó es un “robot” (un software) que “tiene como objetivo ingresar a los sitios en donde se publica la información y guardarla en nuestras bases de datos con una marca de fecha y hora”.“El programa encargado de recolectar los datos utiliza una técnica conocida como ‘web scraping’, que consiste en simular la navegación de una persona sobre un sitio web para acceder a datos que no están pensados para ser consumidos por una ‘máquina’", señaló.En Se Cortó es, también, un “robot” es el encargado de distribuir la información recolectada en las redes sociales, de una forma fácil de visualizar.“Nos gustaría poder extender la cobertura de Se Cortó pero el problema es que los datos que se publican son los que tenemos ahora. Si uno se va a lo que es la concesión de Edelap no publica sus datos. Siempre vamos a estar atados a que las compañías publiquen los datos. Si mañana se avanza con la publicación de otros datos seguramente nosotros también lo haremos”, explicó La Salvia Calió.