El hielo se derrite cuatro veces más rápido que en 2003, según científicos

El hielo de Groenlandia se derritió cuatro veces más rápido entre 2003 y 2013, lo que "podría acelerar la subida del nivel del mar", alertaron científicos estadounidenses en una investigación publicada este lunes.El estudio, que muestra los efectos del cambio climático, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, conocida por sus siglas PNAS y que divulga semanalmente la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.Hasta ahora, los científicos habían mostrado preocupación por la desaparición de hielo en el sureste y noreste de Groenlandia, donde hay grandes glaciares de los que se desprenden trozos de hielo del tamaño de un iceberg y, luego, se sumergen en el Océano Atlántico para derretirse.