Un escalador checo murió mientras descendía del cerro Chaltén y dos brasileños están desaparecidos

Un escalador checo murió “aparentemente por hipotermia” mientras descendía del monte Fitz Roy o cerro Chaltén, y dos escaladores brasileños se encuentran desaparecidos desde el viernes, se informó hoy luego de un fin de semana con malas condiciones climáticas en la ciudad santacruceña de El Chaltén.“Tuvimos un accidente el viernes en el Fitz Roy, un escalador checo murió aparentemente de hipotermia al equivocarse de ruta en la bajada”, dijo por FM Dimensión Carolina Codó, coordinadora de los operativos de rescate de la Comisión de Auxilio de El Chaltén.La rescatista dijo que “el compañero confirmó que está sin vida, que está muy alto en la pared sur del Fitz Roy” y que no cree que haya rescate posible del cuerpo “ni siquiera con helicóptero”.“Estamos esperando la comunicación con la familia para ver cómo seguimos”, agregó sobre el escalador checo muerto, de nombre Thomas (37), cuya identidad no se informó oficialmente.Codó informó que “por otro lado hay dos brasileños que estaban escalando en el mismo momento el Fitz Roy el viernes y todavía no han bajado, ni los hemos encontrado”.