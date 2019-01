El Papa invita a los jóvenes a descargar la app "Click to pray", donde tiene su perfil

El papa Francisco presentó su perfil en la aplicación "Click to pray" ( www.clicktopray.org ), la app oficial de la Red Mundial de Oración del Papa, e invitó a los fieles, sobre todo a los jóvenes, a descargarla."Aquí pondré las intenciones de oración y las peticiones de oración de la Iglesia. Invito sobre todo a los jóvenes a descargarse la aplicación", dijo Francisco durante el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, citado por la agencia Dpa.La aplicación dispone de una página web y de aplicaciones móviles, tanto en Android como en iOS y redes sociales.Se presenta en seis idiomas (español, inglés, italiano, francés, portugués y alemán) y tiene tres secciones principales: "Reza con el Papa", con las intenciones mensuales del Papa por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia; "Reza cada día", para facilitar una rutina de oración de tres veces al día; y "Reza en red", que es un espacio donde los usuarios, entre ellos Francisco, pueden compartir sus oraciones y rezar los unos por los otros."Click To Pray" será la plataforma de oración oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de 2019, que se realizará en Panamá del 22 hasta el 27 de enero.Especialmente para este evento, la plataforma incluye una sección multimedia especial para rezar y meditar el Rosario por la Paz.Esta app oficial incluye su rama juvenil, el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ)."Con Click To Pray rezar es más fácil ya que puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar", dice la publicidad de la app en Play Store.