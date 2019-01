Thelma Fardín trabajará con una ONG en un proyecto para víctimas de abusos

Thelma Fardin trabajará con la Red por la Infancia en la implementación de un programa para personas que sufren violencia sexual, informó la titular de la ONG, Paula Watcher, en tanto la actriz dijo lamentar que "se use a mi hermana", de quien aseguró "es una víctima más"."Ella es muy consciente de lo que despertó su denuncia. Recibe un promedio de una consulta por minuto de víctimas, así que quiere trascender su historia y acompañar a otras mujeres", dijo Watcher a Télam.Este viernes, la actriz dijo en Radio Metro que le "duele que estén queriendo utilizar a mi hermana (Carla Lescano) porque ella es una víctima más", dado que también fue "abusada al ser menor de edad". "Esto no es una competencia, se trata de dos chicas que fueron abusadas al ser menores de edad", afirmó Fardin, luego de que Carla expresó días atrás públicamente que "no cree" en la denuncia de Thelma, que es su hermana por parte de madre.