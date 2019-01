Maleteros levantan el bloqueo y ya se puede acceder a la terminal de Mar del Plata

Maleteros y carreros de la estación Ferroautomotora de Mar del Plata levantaron el bloqueo que mantuvieron durante cinco horas en el acceso de los micros de larga distancia a la ciudad, ante la negativa por parte de la concesión de la terminal de blanquear a 70 trabajadores que temen perder sus puestos."Ante la presencia de inspectores del ministerio de Trabajo bonaerense que llegaron a la terminal para controlar que se respeten las condiciones laborales de los trabajadores hemos resuelto corrernos del acceso de los micros como demostración de que queremos dialogar y que no perjudicar al residente ni al turista", expresó Carlos Amodey, integrante de la CTA Autónoma."Desde el mes de noviembre que venimos reclamando que el empresario Néstor Otero (actualmente detenido por la causa de los cuadernos de la corrupción), a cargo de la concesión de la Terminal de Ómnibus, registre a los trabajadores. Hoy son 70 los compañeros que están en negro", explicó el dirigente."Este corte lo hicimos porque ayer vino el abogado del empresario (Otero) y manifestó que no piensan reconocer a los trabajadores que están en negro. Son trabajadores que no tienen ART ni obra social y que deben estar blanqueados por el trabajo que hacen", indicó Amodey.Desde las 6 de hoy unas 50 personas, con el apoyo de la CTA Autónoma local, mantuvieron cortado el tránsito a la altura del cruce de las calles 9 de Julio y Misiones, impidiendo así el ingreso de micros de larga distancia a la terminal, ocasionando trastornos para aquellos turistas que querían llegar a la ciudad balnearia o regresar a sus lugares de origen.