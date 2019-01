El INADI lanzará una campaña contra la discriminación en el fútbol

El INADI lanzará este viernes una campaña contra la discriminación en el Torneo de Verano de fútbol que se disputará en Mar del Plata, con el objetivo de impulsar "un deporte inclusivo, respetuoso y diverso".Con la consigna "Ganemos este partido #AlentáSinDiscriminar", la bandera del INADI ingresará al estadio José María Minella para que jugadores e hinchas de los equipos rivales puedan reflexionar y disfrutar del espectáculo deportivo sin discriminación y violencia, informó el organismo a través de un comunicado.La bandera estará presente antes de que comiencen los partidos de Independiente vs. Gimnasia de La Plata que se jugará mañana desde las 22.10, Racing vs. Rosario Central el sábado y Boca vs. Aldosivi el próximo domingo