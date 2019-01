Encontraron pelo de Julen dentro del pozo y se disipan dudas tras tres días de búsqueda

Los trabajos de rescate del niño de 2 años que el domingo ultimo cayó en un pozo en la localidad malagueña de Totalán, España, continúan hoy por tercer día consecutivo con las esperanzas renovadas, tras el hallazgo de pelo que fue contrastado por ADN."Se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas de ADN que se realizaron por parte de la Guardia Civil certifican que es del niño. Nos da cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo", explicó el delegado del gobierno español en Andalucía, Alfonso Rodriguez Gómez de Celis, a la radio Cadena Ser.Cuando se cumplen tres días desde que comenzó la búsqueda sin que se hubiesen hallado rastros del niño dentro del túnel de más de 100 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro, finalmente se disipó la duda que había comenzado a sobrevolar la tragedia: la posibilidad de que Julen no estuviera en el pozo y que el testimonio de sus padres fuera falso."Ya hay una certeza, una evidencia científica de que el menor está allí”, remarcó hoy la subdelegado del gobierno en Málaga, María Gámez, quien ofreció una conferencia de prensa junto al pozo donde se están llevando a cabo los trabajos de rescate.Ante las hipótesis que cuestionaban si el niño está o no allí, también el padre brindó hoy su testimonio a varios medios locales y aseguró que tanto él como su prima vieron cuando caía "con los brazos hacia arriba".La familia había ido a pasar un día en el campo y, en un momento que el padre fue a buscar troncos para preparar el fuego para la paella, el niño se alejó y se precipitó en el agujero, según la explicación de la familia del menor."Mi prima salió detrás de él y empezó a gritar. Yo escuché llorar a mi hijo. Solo pude decirle: Estate tranquilo, papá está aquí y el hermanito (fallecido en 2017) nos va a ayudar", explicó el progenitor a Diario Sur.Y agregó: "Mi hijo está aquí, que nadie lo ponga en duda. Ojalá fuese imposible que esté en el pozo, como he oído. Ojalá fuese yo el que estuviera enterrado ahí abajo, y que él estuviera aquí arriba, con su madre".Los rescatistas esperan localizar a Julen en las próximas 24 o 48 horas y siguen trabajando en todo momento con la hipótesis de que el pequeño está vivo, sostuvo el delegado del gobierno.En la primera inspección que se hizo del pozo, los rescatistas encontraron un tapón de tierra a unos 73 metros de profundidad, y se cree que debajo se encuentra Julen, por lo que esperan que exista una bolsa de aire y la posibilidad de que el niño haya sobrevivido, aunque saben que el tiempo se agota.Según explicó Gómez de Celis, en estos momentos los equipos de rescate continúan trabajando en la construcción de dos túneles para acceder hasta el lugar donde se cree que se encuentra el pequeño y en la absorción del tapón encontrado dentro del hoyo.El rescate, según destacaron las autoridades, es único en el mundo debido a la complejidad del terreno y las dimensiones del foso.