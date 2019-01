Paola Garbalena es la primera conductora de una ambulancia del Same porteño

Primera conductora de ambulancia mujer

Paola Garbalena, de 40 años, fue presentada este martes como la primera mujer conductora de una ambulancia del Same por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, según quien la designación forma parte de "la política de igualdad de género que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires."Este es un paso más, una medida concreta para promover la igualdad de género, como hicimos con la licencia para que los hombres puedan compartir la responsabilidad en el cuidado de sus hijos recién nacidos o la de promoción y mentoreo a mujeres con potencial de liderazgo", agregó el jefe de Gobierno porteño."Seguir promoviendo a las mujeres es un desafío de la Ciudad" y "la igualdad de género es una prioridad", amplió Rodríguez Larreta en la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicado en el barrio de Parque Patricios."Que el Same incorpore a una mujer como conductora, cuando la tradición indicaba que eran todos hombres, muestra que en realidad no hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres: hay trabajos", abundó.Paola, quien se integró al equipo 588 de choferes, es madre de una niña de dos años y se desempeñó durante siete en el área de coordinación del servicio como radio-operadora. Luego de ser capacitada, accedió al puesto de conductora.