Automovilistas y peatones aceptaron las restricciones de tránsito

La mayor parte de los automovilistas y peatones que circularon este martes por la zona de Tribunales desconocían que comenzaba a regir la restricción en el tránsito y que iban a ser multados, aunque aceptaron la medida.Tras un período de concientización, a partir de este martes en la zona delimitada por la avenida Córdoba; Cerrito, su continuación Lima; Avenida de Mayo y Montevideo, no podrán circular automóviles particulares entre las 11 y las 16, caso contrario sufrirán una multa.Carlos, quien estaba con su auto estacionado sobre la calle Uruguay, contó a Télam que "no sabía nada, espero que no me hagan la multa. Tendrían que avisar mejor", comentó."No sabía de la restricción y de las multas. No noté cambios en la cantidad de autos hoy porque hay poca gente por la feria, pero todo lo que sea sacar autos de las calles está bien", aseguró Damián, quien trabaja en una de las librerías de la plaza de Tribunales.