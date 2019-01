Levantan el paro en siete líneas de colectivos del sur del conurbano

Levantan el paro de colectivos del sur del Gran Buenos Aires

Trabajadores de siete líneas de colectivos de la zona sur del Gran Buenos Aires habían dispuesto esta mañana una retención de tareas en reclamo de sumas adeudadas en concepto de viáticos y vacaciones que no fueron abonadas por la empresa Moqsa.Se trata de las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, todos de la empresa Moqsa, y la medida de fuerza afectó a pasajeros de la zona sur del Gran Buenos Aires.Esas líneas de colectivos unen Berazategui, Quilmes, Bernal, Sarandí y Florencio Varela, con la ciudad de Buenos Aires."Queremos pedir disculpas a los señores usuarios, que son los mayores perjudicados de esto. Pero lo que está pasando acá es simplemente una abstención de tareas por falta de pagos. La empresa tendría que haber depositado todo el sueldo, pero tenemos compañeros que no lo han cobrado, o que no cobraron el viático o que salieron de vacaciones este lunes y no les depositaron el adelanto el viernes", había explicado un delegado gremial de los choferes a la señal de noticias TN.Otro representante gremial explicó que la empresa estaba debiendo conceptos como vacaciones y viáticos, y "a algunos compañeros el sueldo completo”, y agregó que "la empresa aducía que debería habérsele depositado un dinero por subsidio".