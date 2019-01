El Vaticano investiga por abusos al obispo argentino que administra sus bienes

El Vaticano investiga por abusos al obispo argentino que administra las propiedades de la Santa Sede, Gustavo Zanchetta, luego de que se conocieran diversas denuncias en su contra durante su paso por la diócesis de Orán, Salta, entre 2013 y 2017.Zanchetta se encuentra actualmente alejado de su cargo como número dos de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) luego de que la Santa Sede abriera una investigación en su contra a fines del año pasado, confirmó hoy el vocero interino del papa Francisco, Alessandro Gisotti.Gisotti aseguró que Zanchetta, de 54 años y en el APSA desde diciembre de 2017, se mantendrá al margen de su cargo mientras dure la investigación preliminar.Tras ser consultado por Télam, Gisotti aclaró que al momento de ser designado por el Papa, a fines de 2017, "no había ninguna denuncia de abuso sexual" contra Zanchetta, sino que las imputaciones "aparecen en este otoño" del hemisferio norte, es decir entre septiembre y diciembre últimos.Además, Gisotti aclaró que Zanchetta "no fue removido de la diócesis de Orán", sino que "fue él quien renunció".El vocero interino papal, en su cargo desde el 1 de enero, agregó que el actual obispo de Orán está recabando información para aportar a la justicia vaticana, y que por el momento no se sabe si las investigaciones son por abusos contra menores o mayores de edad.