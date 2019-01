El gobierno porteño y los gremios docentes discutirán la reforma en una mesa de diálogo

Cierre de escuelas nocturnas: qued conformada la mesa de dilogo para discutir la reforma educativa en la CABA https://t.co/bsOnDYJhFy Defensora CABA (@DefensoriaCABA) 4 de enero de 2019

El gobierno porteño y los gremios docentes acordaron conformar una comisión para "buscar alternativas que garanticen la continuidad laboral de todos los docentes" que quedarían afectados tras la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar cursos en 14 escuelas nocturnas.Fue durante la audiencia de mediación celebrada este viernes, convocada por la Defensoría del Pueblo, en la que ambas partes ratificaron sus posturas. El gobierno porteño aseguró que la reforma del sector "no busca cerrar ninguna escuela" y los gremios buscaban derogar la resolución que dio de baja al plan de estudios y que no cierre ningún turno."Este proceso de transformación no tiene como objetivo cerrar ninguna escuela, ninguna de nuestras decisiones tienen ese objetivo", dijo a Télam la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y agregó: "Se instaló esa idea porque nosotros hablamos de discontinuar un plan de estudio".