Un niño le pidió a Papá Noel un regalo especial para su mamá y la carta se volvió viral

Maycol, el nio que le escribi a Papa Noel para pedirle una prtesis para su mam

Maycol con Laura, su madre

#LaTribunaCH Mycol (11) le pide a Pap Noel una prtesis para su mam para que pueda caminar y levantarse de la cama. La suma de la prtesis asciende los 100 mil pesos. Adems su casa fue afectada por el temporal de 2017.

via @marcelovidalcr por @radiodelmar987 pic.twitter.com/LvZ3L1fbeX La Tribuna (@LaTribunaCh) 20 de diciembre de 2018

Maycol arregla su cicicleta para jugar con sus amigos y ahora le pide una a Pap Noel

Maycol Fanizante, de once años, le escribió junto a sus primos la carta a Papá Noel por pedido de su abuela. No pidió nada para él porque tenía en mente algo especial: la prótesis ortopédica para su madre, Laura, quien sufre de forma cotidiana“En esta navidad tan esperada, te pido con todo mi corazón que no me traigas nada de nada, ni regalos, ni golosinas, ni pan dulce, ni juguetes, ni garrapiñadas”, decía la carta de Maycol.“Papá Noel: que la cures a mi mamita a ella traele la prótesis que necesita para volver a caminar, es una prótesis para su rodilla, ya que quiero una mamá que pueda ir al baño, cambiarse, hacerme mi comida, que nunca más use la silla de ruedas. Por favor Papá Noel no te olvides, yo me voy a portar bien te lo juro”, escriibió Maycol, quien arregla bicicletas, juega al al rugby y le gusta la jineteada.Laura sufre de artritis reumatoidea desde hace 10 años. Debe somenterse a la operación y además, seguir un tratamiento específico difícil de costear por su situación económica.“Esto es algo impresionante, le agradezco a las personas que nos llamaron desde Ushuaia y Río Gallegos para preguntarme sobre lo qué necesitaba. También desde Buenos Aires, un traumatólogo se comunicó por la prótesis”, indicó Laura en declaraciones a FM Del Mar.Finalmente, luego de la viralización que llegó a canales de aire en Buenos Aires. Maycol consiguió su propósito: el intendente Carlos Linares lo visitó en su casa y se comprometió con la familia a garantizar la operación.Ahora, Maycol juega con su bicicleta arreglada con una rueda más grande que la otra y puede pedir finalmente su deseo para el arbolito: “Me gustaría que Papá Noel me regale una bicicleta”.