Dos mujeres fueron golpeadas en la calle por un desconocido

Dos mujeres fueron atacadas y golpeadas de manera sorpresiva por un hombre al que no conocían a metros de Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito, y mientras una fue asistida por el SAME en el lugar, la otra fue trasladada al Hospital Durand, informaron hoy fuentes policiales que investigan lo ocurrido.Una de las víctimas, Natalia De Magistra, una médica de 30 años, contó hoy que lo ocurrido fue "totalmente sorpresivo, Después de tres días acepté ver la foto de cómo me dejó y me largué en llanto; ni siquiera un animal hace esto"."La testigo que paseaba un perro por la cuadra de enfrente vio cómo este hombre nos golpeaba y luego siguió caminando. Hizo lo que quiso, no le importó nada", agregó la mujer.La única pista que se tiene del ataque es la que aportó un vecino, "que nos envió una grabación corta con horario de las 3.34 de la madrugada y se ve a la persona que caminaba en una calle paralela a Río de Janeiro y va muy tranquilo", señaló De Magistra.