Julieta Ortega: "No queríamos que Thelma se expusiera ella sola"

"Nos estuvimos preparando para esto. Thelma se acercó a la colectiva hace un tiempito, diciendo que había tenido esta situación y pidiendo ayuda, básicamente, para viajar (a Nicaragua) a hacer la denuncia penal. Lo hizo en una asamblea en la que éramos muy pocas, con dudas y como quien no se da cuenta de la gravedad de lo que está contando", dijo la actriz a Radio con Vos.Ante esta situación, se acordaron dos cosas: "ayudarla para que pudiera viajar con su abogada" y, una vez que regresaran de Managua, "armar una conferencia de prensa para que ella no se tenga que exponer sola"."Ella lo que también vino a plantear es que no quería sentarse en un programa de televisión a hablar de esto, porque una vez hecha la denuncia en Nicaragua sabía que en algún momento se iba a filtrar. Y creo que fue Dolores (Fonzi) la que dijo 'armemos una conferencia de prensa y sirvamos todas de ayuda para que no esté sola' y que no quede muy expuesta una chica tan joven", agregó.Cuando Fardín y su abogada regresaron a la Argentina se fijó un día y horario para la conferencia de prensa a partir del "chat general" y los múltiples "grupos de Whatsapp por comisiones"."Estas cosas van a empezar a no pasar o a pasar menos porque estamos plantadas en otro lugar. Es un gran momento para las mujeres y lo que pasó ayer fue muy importante porque nos pudimos organizar todas en función de una compañera, para que ella se sienta que no estaba sola y eso ya es un montón", reflexionó.Ortega aclaró que "lo estamos haciendo por las chicas que vienen, que van a ver el cambio real" en el mundo del espectáculo, "porque nosotras empezamos hace 20 años y vivimos más de lo otro". "Es para ellas el nuevo panorama que se abre y por eso están tan conmovidas", concluyó.