Una compañera de Fardín en Patito Feo dijo que un actor intentó abusar de ella cuando era menor

En declaraciones al programa PH que conduce Andy Kusnetzoff realizadas el 3 de noviembre, la actriz dijo: "Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, un compañero de elenco, yo tenía 16 años; él era mayor de edad, tenía 37 en ese momento".Al evocar lo ocurrido y sin brindar la identidad del denunciado, Asnicar relató que "en ese momento ni me lo planteé porque me parecía que el era re lindo, me sentí halagada, pero hoy, con 27 años, digo: 'ese tipo estaba en cualquiera porque si le hubiera dicho que sí hubiera pasado algo y yo era menor de edad y estábamos trabajando'"."Las mujeres tenemos ese despertar, que nos queremos sentir deseadas, queremos ser bellas, queremos ser hermosas y finalmente seguimos siendo niñas", afirmó la actriz, quien en la telenovela de la productora Ideas del Sur que se estrenó en abril de 2007 interpretaba el personaje de Antonella.Asnicar aseguró que "no viene al caso (decir su nombre), pero como actriz y como persona decido llamar la atención con respecto a la actitud más que a la persona como tal".En la exitosa telenovela Patito Feo trabajaron actores como Juan Darthés, Diego Ramos, Luciano Cáceres y Gastón Soffritti, entre otros.Fardín acusó ayer a Darthés durante una conferencia de prensa con la presencia de decenas de actrices de haberla violado en 2009 en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45, cargos que el actor rechazó.