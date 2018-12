Burlando y Darthés se reunirán esta tarde para evaluar la continuidad de la defensa

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedi eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. Juan Darths (@darthesjuan1) December 12, 2018

"Esta tarde tenemos una reunión con mi cliente y vamos a tomar una decisión final, a Juan lo tenemos como cliente en varias causas, solo hablamos por teléfono y necesito hacerlo en forma personal", dijo el abogado Fernando Burlando a Télam.En ese sentido, el letrado aseguró que Juan Darthés le "negó categóricamente" lo sucedido y dijo: "Yo conozco a otro hombre, no al que es denunciado por este tipo de delitos". "Cuando empezaron los temas con Calu Rivero yo me sumo a la defensa de Juan", explicó Burlando, y aseguró que el no tuvo nada que ver con lo publicado anoche por el actor en la red social Twitter.Pese a lo afirmado públicamente, Télam pudo averiguar que uno de las condiciones que le podría imponer el estudio jurídico a Darthés es la realización de una pericia psiquiátrica, ya que algunos de los abogados no estarían de acuerdo en continuar con la defensa, debido a que en los últimos años se volcaron a defender a víctimas de estos casos.También, Burlando habría recibido presiones de su entorno, su mujer Barbi Franco, es modelo y diseñadora; y sus dos hijas Delfina y María, esta última activista de la defensa de los derechos de las mujeres, habrían manifestado su rechazo.Asimismo, el letrado aseguró que la decisión de continuar con la defensa de Darthés pasa por una "cuestión ética", y contó que su estudio tiene casos de abusos, pero siempre es en defensa de la víctima, como Belén (24) y Lourdes (22), víctimas del anestesista Gerardo Biliris y del hijo de la fiscal Rodrigo Eguillor, respectivamente."No puedo abandonar todo lo que se hizo en este tiempo, no lo puedo dejar tirado de un día para el otro. Esa es la idea, por eso debo evaluar bien todo lo ocurrido ayer. Esta tarde tomaré una decisión al respecto", agregó.Esta mañana se dio a conocer que el actor habría concurrido a la clínica La Trinidad de San Isidro por un "cuadro de stress", pero el letrado aseguró que no es cierta la versión y que esta tarde se encontrará con Darthés para decidir su futuro legal.