Escenas de la segunda jornada de la Cumbre

¿Un mate?

Ida y vuelta, ida y vuelta

Periodistas de todas las latitudes

Chocolates solidarios

Paladar argentino

"La Bestia" gastó $1600 de nafta

La chef Ximena Saénz brindó una charla para los periodistas acreditados ante la cumbre del G20 y explicó, especialmente ante la prensa extranjera, los secretos de la preparación de un buen mate.Con motivo del Día Internacional del Mate, que se celebró ayer, Saénz ofreció la charla en el Centro Internacional de Medios que funciona en Costa Salguero.La charla se desarrolló en el llamado "living de las redes sociales o lounge", donde los organizadores dispusieron de espacios de relax para que los 2.700 hombres y mujeres de prensa de todo el mundo puedan relajarse, en medio de agobiantes jornadas de trabajo.La chef presentó también ante la prensa extranjera una serie de productos regionales argentinos, como vinos y dulces, que se pueden probar en una serie de stands ubicados a lo largo de un pasillo.Más de 200 colectivos y combies, de diversos tamaños y de distintas compañías, son utilizadas estos días para trasladar a personal de la organización, periodistas, camarógrafos y asistentes técnicos que participan de la Cumbre de Líderes del G20.Toda la logística de traslado para la prensa fue planificada con un año de antelación, no solo para delinear los recorridos, sino también para asegurarse una importante cantidad de ómnibus y combies de las principales compañías de turismo.Las delegaciones de periodistas más numerosas son de las de Argentina (742), Estados Unidos (503), China (194), Rusia (175), Reino Unido (113), Corea del Sur (99) y Alemania (78), aunque también hay acreditados de Venezuela, Finlandia, Irak y Sudáfrica, entre otros países.De los chocolates para agasajar a los referentes de finanzas y de los bancos centrales se encargó "Albricias", un emprendimiento solidario que mantiene al Hogar San José, donde son contenidos con alimentos y educación unos 250 niños y jóvenes pobres del partido bonaerense de José C. Paz.Se priorizó mostrar la gastronomía regional, mientras que en la cumbre se apuntó a una propuesta que incluyera desde choripán criollo y ojo de bife con papines, hasta cordero patagónico braseado con habas, damasco y tomate, y lomo con alcauciles y morrillos sobre crema ahumada.La delegación de Estados Unidos revolucionó esta mañana la estación de servicio ubicada en Libertador y Cerrito, perteneciente a la marca Shell, ya que hasta el lugar se acercó la limusina de Trump, y los responsables de seguridad cargaron nafta, por la cual pagaron un total de 1650 pesos.En ese lugar, el vehículo que transporta a Donald Trump cargó 46 litros de nafta, a la vez que también repusieron combustible otros vehículos de seguridad de la delegación norteamericana.Estados Unidos trajo dos "Bestias" a la Argentina, estrategia que también usan en otros lugares del mundo para que un eventual atacante no sepa en cual de los dos autos viaja el Presidente.