La IS llama a lograr "una sociedad sostenible antes de que sea tarde"

Representantes de la Internacional Socialista (IS) llamaron este viernes a “intensificar” las acciones contra el cambio climático porque “a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas, de muchos gobiernos, organizaciones internacionales y movimientos de la sociedad civil, recientes informes demuestran que si no intensificamos nuestra acción, será demasiado tarde”."Próxima a realizarse la COP24, que se inaugura a comienzos de diciembre, hacemos un llamamiento a incrementar la cooperación multilateral frente a este desafío crucial para la humanidad y a desplegar una acción mucho más intensa en todos los niveles”, explicaron en un comunicado.La COP24 es la vigésimo cuarta Conferencia de las Partes sobre el cambio climático, auspiciada por la ONU. Esta vez la reunión se realizará entre el 3 y el 14 de diciembre de 2018, en la ciudad polaca de Katowice, a pocos días de la finalización de la Cumbre del G20, en la ciudad de Buenos Aires, donde se plantearon temas vinculados a una política ambientalista global y la ratificación del Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.La IS aseguró estar comprometida “en propiciar una revolución de ideas, de políticas y de estilos de vida que respondan a nuevos desafíos; para crear un nuevo paradigma en cómo actuamos, cómo producimos y cómo consumimos”, agregaron.“La clave para el éxito de esta profunda transformación es la justicia social, la igualdad y una sociedad saludable, cohesionada y participativa que respete la dignidad de todos”, concluyeron.