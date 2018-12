Uber dice que las leyes porteñas sobre su actividad "no son aplicables"

La plataforma tecnológica Uber aseguró que las leyes sancionadas por la Legislatura porteña, en las que se aumentan las multas a los conductores que trabajen con esa empresa, "no son aplicables" tras el fallo de la justicia de la Ciudad que absolvió a tres choferes y la consideró legal."La razón es simple: como el servicio brindado por medio de la aplicación Uber no es ni taxi ni remis, no es necesario tener habilitación de taxi o remis, que son las que hoy existen en la Ciudad de Buenos Aires", detalló un comunicado de la empresa enviado a los usuarios de la plataforma.Indicó, además, que "la necesidad ahora, cada vez más evidente, es iniciar un diálogo para regular la manera en que todos queremos que la tecnología beneficie a la ciudad, a los usuarios y a quienes buscan una oportunidad de ingreso".La ley sancionada recientemente por la Legislatura considera ilegal la actividad de Uber, permite la retención de las licencias de conducir y fija multas de hasta 200.000 pesos e inhabilitaciones por cinco días a los conductores de este tipo de transporte."El juez analizó la cuestión de fondo y señaló en las sentencias que Uber es una plataforma de tecnología que permite a los usuarios y socios conductores celebrar un contrato entre privados, tal como está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación", detalló la empresa.Y añadió que "las sentencias son contundentes y ponen un punto final a la discusión sobre la legalidad de Uber".