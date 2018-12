Las curiosidades de la Cumbre durante la primera jornada

"FORTALEZAS VOLANTES": CÓMO SON LOS AVIONES QUE TRASLADAN A LOS MANDATARIOS

PRIMER PARTIDO DE FÚTBOL EN EL G20

LA "BESTIA" Y "AURUS", ESTRELLAS DE RECOLETA, EL LUGAR MAS CUSTODIADO DEL MUNDO

VINO, MATE... ¿Y EL FERNET?

El despliegue de las aeronaves que transportaron a los presidentes se constituyó en un atractivo en si mismo. La mayoría de los mandatarios llegó en los poderosos Boeing Jumbo 747-800, un avión que en el ámbito comercial ha perdido algo de terreno frente al avance de los últimos modelos.En general los aviones presidenciales han sido modificados y dotados de elementos de seguridad que no tienen otras aeronaves, convirtiéndolos, como en el caso del Air Force One de Estados Unidos, en verdaderas fortalezas en vuelo.El Jumbo en el que voló Donald Trump es un clásico 747-200, pero del modelo original solamente tiene su estructura exterior, ya que por dentro ha sido totalmente modificado y preparado incluso para que el presidente norteamericano pueda “vivir” allí de manera indefinida ante una crisis, con tanques de combustibles adicionales y cuatro motores potenciados capaces de quebrar la velocidad del sonido.Algo similar ocurre con el Boeing Jumbo 747-800 del mandatario saudí Mohammed bin Salman identificado con la matrícula HZ-HM1. Si bien su interior es un secreto guardado para sus ocupantes, se conoce que desborda en lujos y comodidades, así como también en sistemas de seguridad.Contrariamente a lo supuesto, el líder chino Xi Jinping llegó a Buenos Aires utilizando un avión de la compañía Air China, que seguramente fue modificado en su interior para adaptar las comodidades a las necesidades del mandatario, pero sin ningún otro tipo de preparación especial.El primer ministro de Japón, Shinzo Abe también utiliza un Boeing 747-800, pero en este caso con su interior modificado y con un sistema de comunicaciones y seguridad acorde a la investidura de su pasajero. Tiene capacidad para hasta 524 personas y su velocidad de vuelo roza los 1.000 km/h.Argentinos y japoneses improvisaron esta mañana un "picado" de fútbol en una de las canchas de Parque Norte en lo que promete ser el primero de una serie de partidos de fútbol durante el G20.En una de las canchas del césped sintético de este complejo deportivo donde funciona la sala de prensa, se pudo ver un clásico "seis contra seis" entre los locales que trabajan en la organización del G20, y auxiliares de las principales cadenas de televisión japonesas que asisten a esta cumbre.Si en los próximos días el clima acompaña, los jugadores prometieron volver a jugar, y no se descarta un Argentina versus El Resto del Mundo.La "Bestia" de Donald Trump y el "Aurus" de Vladimir Putin, los autos blindados que trasladan a los presidentes de Estados Unidos y Rusia, fueron las estrellas de esta mañana en el barrio de Recoleta, convertido hoy en uno de los lugares más custodiados del mundo.La Sala de Periodistas de la Cumbre del del G20 está bien provista de todos los alimentos y bebidas típicas del pais: canilla libre de vino, mate para los que quieran probar, pero los cronistas visitantes preguntan ¿dónde está el fernet?Es toda una experiencia ver a las promotoras dándoles de probar mate a los distintos visitantes, tratándolos de convencer diciendo "it´s like a te".Y se destaca en este servicio de catering "del primer mundo" para los más de 2.000 periodistas que siguen la cumbre, el servicio de canilla libre de vino, de la bodega Catena Zapata.Pero algo le está faltando a los argentinos, quienes se preguntan, ¿dónde está el fernet?