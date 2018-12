Un sismo de 3,8 º se sintió en la Ciudad y el conurbano sin víctimas ni daños

#LaPlata Desaojaron la central del Servicio Penitenciario Bonaerense en 6 y 34 tras el sismo de las 10.27. El piso se abri: pic.twitter.com/22rGhR7AVF Fernando Tocho (@nandotocho) 30 de noviembre de 2018

#Temblor Segn el Instituto Nacional de Prevencin Ssmica el sismo se produjo a las 10:27, MAG 3.8, a 25 km de profundidad, en el Sudoeste del GBA pic.twitter.com/RAn2WQcmQZ Pablo Morosi (@pmorosi) 30 de noviembre de 2018

No es nada ese #Temblor tanto miedo tienen? Vengan a San Juan jajaja escuchar que digan que los aviones muevan tanto la tierra y que pareca la pelcula de jurassick park jaja terremoto dice el periodista de #TN pic.twitter.com/xVvqzqGZim sergio (@SergioSS06) 30 de noviembre de 2018

Un sismo de 3,8 grados sorprendió a media mañana de hoy a vecinos de varias localidades de la provincia de Buenos Aires y barrios de la Capital Federal, donde de desarrolla la cumbre del G20, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales, aunque con fuerte repercusión en las redes sociales.El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) precisó que el temblor se registró a las 10.27, a una profundidad de 25 kilómetros y a latitud -34.904 y longitud -58.483, donde se sitúa exactamente el barrio privado La Horqueta, en Canning, partido de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense.El Ministerio de Seguridad de la Nación detalló en un comunicado que según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) "no se registró afectación a personas, daños materiales sustanciales ni se efectuaron evacuaciones de emergencia. De todas formas, un equipo especializado continúa monitoreando la zona en carácter preventivo".El director de Hidrometeorología de La Plata, Mauricio Saldívar, aseguró a Télam que "nuestra zona no es asísmica pero es la región con menor actividad sísmica del país" y que "esto se da muy de vez en cuanto y siempre con baja magnitud".Saldívar dijo que "el temblor momentáneo" se registró "principalmente en un sector del casco urbano y parte de la zona norte" de La Plata pero remarcó que "no ocasionó víctimas de ningún tipo ni complicaciones" en la ciudad.Sin embargo, en la sede del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicado en las calles 6 y 35, se rajó un pedazo de mármol del piso y por prevención se decidió la evacuación del personal."Sólo quedaron unas guardias mínimas, pero se retiró al personal hasta la tarde por si hubiera réplicas", explicaron fuentes del organismo.Por su parte, Mario Bufaliza, subdirector del INPRES, señaló que el sismo se "ha dado en un lugar y en un momento muy atípico" y precisó que poco después del mismo "ha habido una réplica" pero "no fue percibida".Poco después de las 10:30, los testimonios que daban cuenta por redes sociales haber sentido el sismo no se hicieron esperar, y apenas pasadas las 11 el hashtag #Temblor ocupó el primer lugar de las tendencias de Buenos Aires en Twitter."De pronto, comenzó a moverse todo, el portalámparas en el techo se movía", aseguró a Télam Juan Domíguez, vecino de Tolosa, quien refirió que "nunca había sentido esto antes".La mayoría de los afectados por el sismo de distintas localidades bonaerenses señalaron que cuando sintieron el temblor pensaron que pasaba un camión, ya que es habitual que en muchos de estos distritos circulen vehículos de gran porte por calles pequeñas.Claudio, que vive en el partido bonaerense de Berazategui, aseguró a Télam que estaba en su casa y que el "temblor duró dos segundos, se percibió como un sonido muy profundo y enseguida vibraron las ventanas, pensé que era un camión".Lucas estaba haciendo un trámite en una oficina municipal del centro de Lanús y registró "un breve movimiento como un camión grande; no se movieron las lámparas ni se cayó nada, es decir fue algo leve, pero se sintió".En la ciudad de Buenos Aires "no hubo requerimientos de bomberos, ni personal de emergencias vinculados al temblor registrado", señalaron a Télam fuentes policiales.La página web del INPRES describe al sismo de 3,8 como un temblor de "débil a medio" y que "lo perciben algunas personas en reposo (porque) objetos colgantes oscilan".El último sismo registrado en Buenos Aires fue el 9 de agosto de 2016, con epicentro en el partido de Guamini, al extremo oeste de provincia, con una intensidad también de 3,8 grados.Durante la jornada de hoy se registraron en todo el país siete movimientos sísmicos, cuatro de ellos en San Juan, otro en La Rioja y otro en Catamarca, sin embargo el de mayor intensidad fue el de la provincia de Buenos Aires.