Un argentino ganó como Innovador Humanitario del año por su app para personas con discapacidad

El argentino Mateo Salvatto, de 19 años, ganó el premio al Innovador Humanitario del Año que otorga la revista MIT Technology Review a menores de 35 años que se destacan en Latinoamérica por su creación "Háblalo", una app que ayuda a personas con discapacidad a comunicarse.El estudiante de Análisis de Sistemas recibió el máximo reconocimiento de parte de la revista que publica el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en la categoría Humanitario durante una ceremonia que se desarrolló anoche en la Universidad Panamericana, en la sede de Guadalajara (México)."La verdad que no me lo esperaba para nada al premio porque había muchos proyectos humanitarios muy buenos. Me siento agradecido y orgulloso, el país quedó muy bien representado", subrayó Salvatto en diálogo con Télam.El año pasado el joven creó la aplicación gratuita "Háblalo", que funciona como traductor en tiempo real de voz a texto y viceversa, con el objetivo de facilitar la comunicación en la vida diaria a las personas sordas, mudas o con otro tipo de discapacidad.