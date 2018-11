Legisladores porteños derogaron el registro de venta de bebidas alcohólicas

Los diputados porteños sancionaron este jueves una normativa que deroga el "Registro Público de Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la Ciudad", que funcionaba en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control, en el que deben estar inscriptos aquellos que distribuyen y venden este tipo de productos.La iniciativa de la jefatura de Gobierno de la Ciudad fue aprobada con los votos mayoritarios del bloque oficialista durante la sesión ordinaria de la Legislatura y, de esta manera, fueron eliminados nueve artículos de la ley 3361 de regulación y control de la comercialización de bebidas alcohólicas.Según se desprende del texto, "la creación del registro mencionado lleva ínsito diversos trámites de gestión; no sólo la inscripción inicial de personas humanas y jurídicas, sino también la suspensión y baja cuando ya no reúnen condiciones para su adecuada y debida permanencia en el mismo. Por otra parte, la licencia caduca al cumplirse los 365 días desde su registración, debiendo solicitar su renovación 60 días antes de que venza el plazo de su vigencia".Al respecto, destaca que la medida "va en línea con otras propuestas legislativas presentadas en la Legislatura que buscan alivianar el esfuerzo de los vecinos, tanto en sentido burocrático como económico, ya que el mismo establecimiento debería registrarse dos veces para desarrollar una de las actividades permitidas por su rubro: la primera para obtener su habilitación y la segunda para obtener la licencia".Menciona que el Registro, en la actualidad, "no cuenta con una gran cantidad de inscriptos, por lo que no resulta eficaz a fin de regular el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas"."Es importante señalar que la inexistencia del Registro no obsta a que los rubros cuya naturaleza permiten comercialización de bebidas alcohólicas sean parte del universo de locales fiscalizados de acuerdo a lo estipulado en la ley 3361, ya sea en cuanto al horario de consumo y venta de alcohol, como en la prevención y sanción por suministro de alcohol a menores de edad", advierte.