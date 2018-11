Restringen la circulación de camiones por 7 autopistas y rutas bonaerenses

La circulación de camiones con carga de más de 7 toneladas de porte bruto estará restringida a partir de este viernes por la autovía 2, rutas provinciales 11, 36, 56, 63, 74, y autopista Buenos Aires-La Plata, para facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas, con motivo del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.Los camiones de esas características no podrán circular hacia la Costa Atlántica este viernes de 17 a 23:59 y el sábado 17 de noviembre de 6 a 16, mientras que el lunes 19 estarán impedidos de transitar desde las 16 hasta las 23:59 en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Vialidad precisó que la medida se hará efectiva en toda la traza de la Autopista Buenos Aires-La Plata; en la ruta provincial Nº 2 (Autovía 2) desde kilómetro 59 (Distribuidor de Transito Etcheverry - La Plata) hasta el kilómetro. 400 (Camet); la ruta provincial Nº 11, desde la intersección con RP Nº 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal) y en la Ruta Provincial Nº 36, desde la Rotonda RP Nº 10 (Prolongación Av. 66 - La Plata) hasta la intersección con RP Nº 11 (Pipinas).Tampoco podrán circular los camiones en la Ruta Provincial 56, en su intersección con la RP 11 (General. Conesa) hasta su intersección con la RP 74 (General. Madariaga); en la Ruta Provincial 63, desde Distribuidor de Transito con RP 2 (Dolores) hasta la intersección con RP 11 (Esquina de Crotto) y en la Ruta Provincial Nº 74, desde su intersección con la RP Nº 56 (Maipú) hasta su intersección con la RP Nº 11 (Pinamar).Quedan exceptuados de esta restricción los vehículos del autotransporte de cargas menores a siete toneladas de porte bruto y a los vehículos de transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados; transporte de animales vivos y de pescado y mariscos congelados; de transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual y de transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.Vialidad Provincial recomienda a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol