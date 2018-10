El Papa pide perdón a los jóvenes porque "no se les ha escuchado"

Gracias a todos los que habis participado en este caminar juntos. Que el Seor bendiga nuestros pasos, para que podamos escuchar a los jvenes, hacernos prjimos suyos y testimoniarles la alegra de nuestra vida: Jess. #Synod2018 https://t.co/v0VQ0qITMZ Papa Francisco (@Pontifex_es) October 28, 2018

El papa Francisco pidió este domingo "perdón a los jóvenes, en nombre de todos los adultos, por no haberles escuchado", durante la homilía de la misa de clausura del Sínodo de los obispos, que durante 25 días debatió sobre ellos."Me gustaría decirles a los jóvenes, en nombre de todos nosotros, adultos: disculpadnos si a menudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os hemos llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor", dijo Francisco en su homilía.El Papa reflexionó además sobre los "tres pasos que la Iglesia debe dar para ayudar en el camino de la fe: escuchar, hacerse próximos y testimoniar", reportó la agencia EFE.El pontífice dijo que muchos jóvenes "buscan una luz en la vida, buscan un amor verdadero", pero "a menudo solo encuentran promesas falsas y unos pocos que se interesan de verdad por ellos"."No es cristiano esperar que los hermanos que están en busca llamen a nuestras puertas; tendremos que ir donde están ellos, no llevándonos a nosotros mismos, sino a Jesús", señaló.Tras la ceremonia tomó la palabra el secretario general del Sínodo, el cardenal Lorenzo Baldisseri, que leyó la carta que los obispos reunidos en estos días en Roma escribieron a los jóvenes."Nos dirigimos a vosotros, jóvenes del mundo, nosotros como padres sinodales, con una palabra de esperanza, de confianza, de consuelo", empezaba la carta."Que nuestras debilidades no os desanimen, que la fragilidad y los pecados no sean la causa de perder vuestra confianza", escribieron los obispos."La Iglesia es vuestra madre, no os abandona y está dispuesta a acompañaros por caminos nuevos, por las alturas donde el viento del Espíritu sopla con más fuerza, haciendo desaparecer las nieblas de la indiferencia, de la superficialidad, del desánimo", continuaba.Durante el Sínodo se elaboró también un documento final que fue aprobado ayer y en el que se incluyó una petición de "favorecer la acogida y no discriminar a las personas homosexuales, mayor participación de las mujeres en la Iglesia y una toma de conciencia de la necesidad de mayores esfuerzos para acabar con los abusos".