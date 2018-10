Las ambulancias del SAME tendrán equipo para triage y los médicos mochilas con oxígeno

Ambulancias con capacidad para atender a tres pacientes en simultáneo y equipamiento para aplicar el protocolo triage, además de mochilas con oxígeno y desfibrilador fueron las principales facultades que incorporó a partir de este viernes el Gobierno porteño con nuevas ambulancias al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) .El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó las quince nuevas ambulancias del SAME y destacó que ese sistema "ya es un servicio óptimo, un orgullo para todos nosotros, lo que sí sucede en el mundo es que las tecnologías van cambiando y mejorando y hoy seguimos ese cambio tecnológico para estar al primer nivel mundial".Las ambulancias, presentadas este viernes en el Rosedal de Palermo, son unidades de auxilio de alta complejidad suman mayor tecnología y permitirán agilizar los tiempos de atención dado que se trata de camionetas cero kilómetro, de doble cabina, equipadas con un sistema de comunicación y banderas de triage diseñadas especialmente para la atención de víctimas múltiples.Además, cuentan con tabla, cuello, férulas, chaleco de extricación y desfibrilador a paleta, nuevas camillas automatizadas con cargadirecta al piso y dos batería, sistema eléctrico y unidad sanitaria intercambiable.Los médicos del SAME además contarán con una mochila con herramientas para atender a los pacientes más graves, que tiene oxígeno, medicamentos, desfibrilador automático, equipo de detección de intoxicación, collares cervicales y chalecos de extricación.La ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez destacó la labor de los médicos del servicio y aseguró que "para los que vivimos en esta Ciudad se ganaron un lugar por su trabajo y por el cuidado a los pacientes en los momentos que la gente más lo necesita".En tanto, el director del SAME, el médico Alberto Crescenti expresó que nunca antes en los 30 años de actividad tuvieron "un equipo como este, no teníamos una central operativa como esta, ambulancias de última generación".