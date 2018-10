Cerraron estaciones del subte próximas al Obelisco y siguen los cortes de calles

Se trata de las estaciones Carlos Pellegrini, de la línea B; Lavalle y Diagonal Norte, de la línea C; y Tribunales y 9 de Julio, de la línea D, por lo que no se podrá hacer combinaciones, indicó la empresa en un comunicado.Al permanecer cerrado el nodo Obelisco hasta la finalización del servicio, Metrovías recomienda a los usuarios que deban realizar combinaciones entre las diferentes líneas que utilicen las estaciones de la Línea H (en Santa Fe con línea D, en Corrientes con la B, Once y 30 de Septiembre con la A; y en Humberto 1° con la E).Durante el sábado los servicios se prestarán bajo el cronograma de horarios habitual para este día: los subtes desde las 6 hasta la medianoche y el Premetro de 6 a 22.Además, la avenida 9 de julio y el Metrobus permanecerán cerrados desde Lavalle a Hipólito Yrigoyen hasta el cierre del evento, y habrá restricción vehicular en Riobamba/Combate de los Pozos, entre Paraguay y Venezuela; en Venezuela entre Combate de los Pozos y avenida Paseo Colón; en Paseo Colón y avenida Leandro N. Alem, entre Paraguay y Riobamba; y en Paraguay entre Leandro N. Alem y Riobamba. Por eso sufrirán modificaciones los recorridos de varias líneas de colectivos.