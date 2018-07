Diputados de todo el espectro político repudiaron expresiones de un grupo antiabortista a Rubinstein

Diputados de todo el arco político repudiaron a través de Twitter "las agresiones sufridas por el ministro" de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien debió suspender ayer una disertación en la localidad bonaerense de Tandil por la presencia en el lugar de manifestantes con pancartas que realizaron cánticos contra el aborto."Los y las diputadas, firmantes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, repudiamos enfáticamente las agresiones sufridas por el ministro de Salud de la Nación, quien debió suspender la disertación a raíz de la violencia ejercida por un grupo de personas que antidemocrática y violentamente entraron en la sala", publicaron en una carta 15 legisladores, entre ellos Silvia Lospennato y Daniel Lipovetsky, ambos del PRO.En declaraciones al diario La Nación, el ministro aseguró: "Fue una vergüenza y un clima de intolerancia muy llamativo. Por eso yo sugerí no exponerme a eso. No tenía sentido".Bajo el hashtag "Que no ganen los violentos" y "Senadores que sea Ley", se replicaron en la red social las palabras de apoyo al ministro de parte de representantes del PRO, Frente para la Victoria, Cambiemos, Argentina Federal, Frente Renovador, Libres del Sur y Evolución Radical, entre otros."Estamos convencidos de que obtuvimos media sanción respetando las diferencias y construyendo sobre los consensos, revalorando las mejores prácticas de la política en democracia", dice la carta, que agrega: "Esperamos que este clima de respeto mutuo continúe".