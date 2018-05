La OMS presentó su primera lista de test de diagnósticos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó por primera vez una Lista de Diagnósticos Esenciales, un catálogo de las pruebas necesarias para identificar las afecciones más comunes, así como una serie de enfermedades prioritarias a nivel mundial.El objetivo de la nómina es responder al hecho de que muchas personas en el mundo no son diagnosticadas correctamente porque los especialistas que las atienden no tienen acceso a las pruebas de diagnóstico, o se les adjudican dolencias que no padecen, por lo que ingieren medicamentos innecesarios y nocivos para su salud."Un diagnóstico preciso es el primer paso para obtener un tratamiento efectivo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, tras señalar que "nadie debería sufrir ni morir debido a la falta de servicios de diagnóstico o porque las pruebas correctas no estaban disponibles", según precisó la organización en un comunicado.