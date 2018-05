Campaña "provida": ¿Cómo nació el pañuelo celeste?

Organizaciones contra el aborto presentaron el pauelo celeste "provida" en el Congreso

El pañuelo celeste fue creado en 2001 por la organización Mujeres por una nación diferente, que preside Marta Rodríguez, cuyos miembros iban a la Plaza de Mayo a ayudar a la gente sin trabajo durante la crisis económica, política y social de diciembre. “En ese momento ellas decidieron identificarse con un pañuelo celeste”, contó Magnasco a Télam.Durante las últimas semanas, en el marco del debate que hay en el Congreso acerca de la legalización y despenalización del aborto, aparecieron algunos pañuelos celestes y fue ahí que la organización + Vida decidió tomar ese símbolo y darle un “impulso” propio.“El color a favor de la vida en los distintos países va variando, pero en general el que más se presenta es el rojo, el color de la sangre, del amor, de la pasión”, explicó el presidente de la ONG. Si bien en nuestro país ese color también se usó, para esta ocasión las organizaciones pensaron una identificación “como nación, así que optamos por el celeste por su parecido con los colores patrios y que está relacionado con nuestra identidad”.Para el lanzamiento de hoy se hicieron manualmente alrededor de 500 pañuelos que se entregarán a voluntad “para comprar más tela” y quien no tenga, podrá acceder a uno de la misma manera. “En última instancia no importa un color o un atuendo, sino que en esto tenemos que estar todos representados y podamos verlo reflejado en un trabajo en conjunto, para poder exigir a nuestros representantes justamente que nos representen”, exigió Magnasco.A diferencia del pañuelo verde, símbolo de la Campaña Nacional por el derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, éste no tiene ningún logo impreso ni ninguna insignia: “No queremos que haya personalismos, si no que este sea el pañuelo por la vida”. El líder de la ONG aclaró que “tampoco tuvimos tiempo de hacer mucho más, así que van a ser muy sencillos”.Cuando Télam le consultó sobre el uso cotidiano de esta prenda, aclaró que van a ser muy“respetuosos” para que cada uno lo use “como le parece”. Magnasco cree que “cada uno decide si usarlo en el día a día” y cuenta que si bien han visto a pocas personas hacerlo, “algunos lo llevan colgando de su mochila o de la cartera en el caso de las mujeres”.El representante de + Vida cree que en los primeros días de junio, y a raíz del comienzo del Mundial en Rusia, el debate terminará y, por ende, “es muy probable que no haya más pañuelos verdes ni celestes porque pasa como todo lo que se instala así: empieza con un objetivo y luego se instala como una moda”. Para graficar un ejemplo, Magnasco dijo: “Como cuando en una época se usaba poner filtros en Facebook con la bandera francesa por los atentados, la gente siente ese llamado para colaborar en algo y se pone un pañuelo. Igual no es nuestro objetivo, no queremos que todo el mundo ande con un pañuelo, si no que queremos que se tome conciencia del daño que hace el aborto”.Durante la presentación de hoy se repartieron pañuelos, sin formalidad ni programa, aunque sí se habilitó el micrófono para algunas palabras. La jornada la acompañó el camión de Citizen Go, que está recorriendo la ciudad llevando el mensaje de los provida.