Piden la elevación a juicio la causa principal del caso Próvolo

El fiscal Gustavo Stroppiana pidió la elevación a juicio de la causa principal por los casos de abuso sexual de niños hipoacúsicos en el instituto Antonio Próvolo que tiene cuatro imputados, entre los que se encuentran los curas Nicolás Corradi, Horacio Corbacho y dos ex empleados, informaron fuentes judiciales.El Ministerio Publico Fiscal decidió elevar a Juicio la causa principal del Próvolo, que se inició en noviembre de 2016, en la que están imputados los curas, Nicolás Corradi (82), Horacio Corbacho (56) y dos ex empleados, Jorge Bordón y Armando Gómez.Asimismo, las fuentes judiciales informaron que "ahora se abre la etapa de notificación a las partes y de posibles oposiciones a ese requerimiento de juicio" y que por esa razón todavía no hay fecha de inicio.